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03:35 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье сбежал осужденный

ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать помощь.

В Приморье осужденный совершил побег с рабочего объекта КП-26, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУФСИН по Приморскому краю.

Осужденный Атаманенко Александр Сергеевич, отбывающий наказание в колонии-поселения № 26, расположенной в п. Приморском Хасанского района, оставил рабочий объект, находившийся вне жилой зоне, вечером 31 июля. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия.

В настоящее время устанавливается местонахождение разыскиваемого для его дальнейшего задержания.

Особые приметы: татуировка «готика» на левой руке.

Сотрудники ГУФСИН просят граждан оказать помощь в розыске и установлении местонахождения Атаманенко А. С.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Атаманенко А. С., убедительная просьба сообщить в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю по телефонам: 8 (423) 2305−327, 2305−447, дежурная часть 8 (423) 2305−311 или в ближайшее отделение полиции.

Отметим, что в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.

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