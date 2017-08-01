В Приморье сбежал осужденный
ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать помощь.
ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать помощь.
В Приморье осужденный совершил побег с рабочего объекта КП-26, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУФСИН по Приморскому краю.
Осужденный Атаманенко Александр Сергеевич, отбывающий наказание в
В настоящее время устанавливается местонахождение разыскиваемого для его дальнейшего задержания.
Особые приметы: татуировка «готика» на левой руке.
Сотрудники ГУФСИН просят граждан оказать помощь в розыске и установлении местонахождения Атаманенко А. С.
Если вы располагаете
Отметим, что в