ГИБДД проверит обстоятельства ДТП, в котором погибла мото-звезда Владивостока
По предварительной версии, женщина не справилась с управлением байка (ФОТО).
По предварительной версии, женщина не справилась с управлением байка (ФОТО).
Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.
Обстоятельства
Как уточняют правоохранители, о ДТП на 34-м километре трассы Де Фриз — Седанка — Патрокл в дежурную часть сообщили 31 июля в 18.40. На место прибыли сотрудники ГИБДД и бригада медиков, но помощь последних не потребовалась — женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Врачам оставалось лишь констатировать смерть.
«По предварительным данным,
От PrimaMedia отметим, что известие о гибели
В одной из последних публикаций она ответила на критику скоростной езды: «Я большая девочка, и знаю что делаю. Всем добра и берегите себя!».