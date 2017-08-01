ГИБДД проверит обстоятельства ДТП, в котором погибла мото-звезда Владивостока

Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла известная во Владивостоке женщина-байкер Моника, устанавливает городская Госавтоинспекция. По предварительной версии, мото-звезда не справилась с управлением своего транспортного средства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Как уточняют правоохранители, о ДТП на 34-м километре трассы Де Фриз — Седанка — Патрокл в дежурную часть сообщили 31 июля в 18.40. На место прибыли сотрудники ГИБДД и бригада медиков, но помощь последних не потребовалась — женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Врачам оставалось лишь констатировать смерть.

«По предварительным данным, женщина-водитель мотоцикла, двигаясь в сторону Седанки, не справилась с управлением транспортного средства и совершила наезд на леерное ограждение. По факту автоаварии сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе владивостокской Госавтоинспекции.

От PrimaMedia отметим, что известие о гибели мото-звезды, катавшей по Владивостоку под псевдонимом Моника, вызвало бурное общественное обсуждение. Мотоциклистка была знаменита: ее Instagram-аккаунт на момент смерти насчитывал более 137 тысяч подписчиков, а после сообщения о случившемся их число возросло на 7 тысяч. Женщина не скрывала, что любила адреналин: на своем спортивном мотоцикле BMW S1000 RR она развивала скорость более 250 км/ч.

В одной из последних публикаций она ответила на критику скоростной езды: «Я большая девочка, и знаю что делаю. Всем добра и берегите себя!».