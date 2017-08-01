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07:17 (мск), источник: Zakon.kz

Пьяный алматинец разбил стекло двери в тамбуре пассажирского поезда

Задержанный привлечен к административной ответственности.

Источник: Zakon.kz

Транспортные полицейские задержали 49-летнего жителя г. Алматы за бой стекла в пассажирском поезде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

На перроне вокзала станции «Алматы-1» во время стоянки в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Павлодар-Алматы-1» было разбито наружное стекло входной двери тамбура. В ходе проверки сотрудниками Линейного отдела внутренних дел на ст. Алматы-1 задержан 49-летний житель г. Алматы. При задержании он находился в нетрезвом состоянии. Заключения медицинского освидетельствования подтвердило, что мужчина в момент совершения правонарушения находился в средней степени алкогольного опьянения.

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Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 294 УК РК (Вандализм). Кроме того, задержанный привлечен к административной ответственности по ст. 440 ч.2 КРКоАП.

Как отметил начальник Управления административной полиции ДВД на транспорте Марат Алькенов, такие случаи вызывают серьезную обеспокоенность, ведь кроме материального ущерба действия злоумышленников непосредственно влияют на безопасность движения поездов, создают угрозу жизни пассажиров и работников поездных бригад. По словам М. Алькенова с начала текущего года на обслуживаемых участках Департамента зарегистрировано 46 фактов боя стекол пассажирских поездов, из них 5 фактов совершено несовершеннолетними. Все вышеуказанные факты зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования по ст. 294 УК РК (Вандализм).

Также он добавил, что за совершение противоправных действий на объектах железнодорожного транспорта влечет за собой административную и уголовную ответственность.

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