Три чужих машины повредил хабаровский водитель по дороге за водкой

Источник: Губерния онлайн

В субботу вечером водитель, который в компании друзей ехал в магазин за водкой, повредил три чужих автомобиля. Помимо «Хонды Фит Ариа», за рулем которой сидел нетрезвый нарушитель, пострадали «Хонда ЭйчАр-Ви» и «Тойота Аллион», сообщает портал «Губерния».

В «Фит Ариа» трезвых не было — компания, отмечавшая день рождения в Солнечном городе, ехала до ближайшего супермаркета. Пользуясь суматохой, мужчины попытались скрыться. Нарушителя в буквальном смысле вытащили из автомобиля, на котором он собирался уехать. Во избежание повторной попытки побега 31-летнего нарушителя усадили в патрульную машину.

Авария произошла у светофора, когда ехавшие со стороны поселка имени Горького автолюбители притормозили на красный свет. Первым у стоп-линии замер синий кроссовер «Хонда ЭйчАр-Ви», вторым в очереди был «Аллион». Водитель последней машины заметила белую «Хонду» еще за несколько километров от места событий: шофер «Фит Ариа» опасно обгонял другие автомобили и превышал скорость. Увидев белый седан в зеркале заднего вида, женщина поняла, что остановиться нарушитель не успеет. Автолюбительница смогла увернуться от полновесного удара, который принял на себя синий кроссовер.

Задержанный водитель не имел права садиться за руль даже трезвым: удостоверение у лихача просрочено. «Фит Ариа» ему не принадлежит.