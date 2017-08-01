Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
7 косметологических процедур, противопоказанных летом
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Карета скорой помощи приехала за Пугачевой в Баку - СМИ
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
7 косметологических процедур, противопоказанных летом
Задувать свечи на торте оказалось небезопасным занятием
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Отпуск с дымком
04:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Три чужих машины повредил хабаровский водитель по дороге за водкой

На автомобиле знакомого пьяный мужчина задел «Аллион» и врезался в «Хонду ЭйчАр-Ви».

Источник: Губерния онлайн

В субботу вечером водитель, который в компании друзей ехал в магазин за водкой, повредил три чужих автомобиля. Помимо «Хонды Фит Ариа», за рулем которой сидел нетрезвый нарушитель, пострадали «Хонда ЭйчАр-Ви» и «Тойота Аллион», сообщает портал «Губерния».

В «Фит Ариа» трезвых не было — компания, отмечавшая день рождения в Солнечном городе, ехала до ближайшего супермаркета. Пользуясь суматохой, мужчины попытались скрыться. Нарушителя в буквальном смысле вытащили из автомобиля, на котором он собирался уехать. Во избежание повторной попытки побега 31-летнего нарушителя усадили в патрульную машину.

Авария произошла у светофора, когда ехавшие со стороны поселка имени Горького автолюбители притормозили на красный свет. Первым у стоп-линии замер синий кроссовер «Хонда ЭйчАр-Ви», вторым в очереди был «Аллион». Водитель последней машины заметила белую «Хонду» еще за несколько километров от места событий: шофер «Фит Ариа» опасно обгонял другие автомобили и превышал скорость. Увидев белый седан в зеркале заднего вида, женщина поняла, что остановиться нарушитель не успеет. Автолюбительница смогла увернуться от полновесного удара, который принял на себя синий кроссовер.

Задержанный водитель не имел права садиться за руль даже трезвым: удостоверение у лихача просрочено. «Фит Ариа» ему не принадлежит.

Угрожающих жизни травм во время этих столкновений никто не получил. В кроссовере ехали женщины с собакой. Стаффордширский терьер Гера, напуганная столкновением, выскочила наружу через разбившееся заднее стекло и убежала. Отыскать ее хозяйка смогла лишь через пару часов после ДТП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Десятикилограммовый золотой самородок нашел бульдозерист в Хабаровском крае
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии
СМИ сообщили о «крайне необычных» действиях подводной лодки КНДР
Чартерные авиарейсы могут стать регулярными из-за срывов
Трамп назвал Мадуро «захватившим абсолютную власть диктатором»
Маккейн прокомментировал контрмеры России в отношении США
Кириенко оценил нововведения на конкурсе президентских грантов
Дипломаты заявили о преждевременной блокировке дачи США в РФ
Спорт
«Спартак» вернулся. Первая победа чемпиона России по футболу В заключительной встрече 3-го тура команда Массимо Карреры сломила сопротивление "Краснодара" и одержала свою первую победу в чемпионате России-2017/18
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь