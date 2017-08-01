Три чужих машины повредил хабаровский водитель по дороге за водкой
На автомобиле знакомого пьяный мужчина задел «Аллион» и врезался в «Хонду ЭйчАр-Ви».
На автомобиле знакомого пьяный мужчина задел «Аллион» и врезался в «Хонду ЭйчАр-Ви».
В субботу вечером водитель, который в компании друзей ехал в магазин за водкой, повредил три чужих автомобиля. Помимо «Хонды Фит Ариа», за рулем которой сидел нетрезвый нарушитель, пострадали «Хонда ЭйчАр-Ви» и «Тойота Аллион», сообщает портал «Губерния».
В «Фит Ариа» трезвых не было — компания, отмечавшая день рождения в Солнечном городе, ехала до ближайшего супермаркета. Пользуясь суматохой, мужчины попытались скрыться. Нарушителя в буквальном смысле вытащили из автомобиля, на котором он собирался уехать. Во избежание повторной попытки побега 31-летнего нарушителя усадили в патрульную машину.
Авария произошла у светофора, когда ехавшие со стороны поселка имени Горького автолюбители притормозили на красный свет. Первым у
Задержанный водитель не имел права садиться за руль даже трезвым: удостоверение у лихача просрочено. «Фит Ариа» ему не принадлежит.
Угрожающих жизни травм во время этих столкновений никто не получил. В кроссовере ехали женщины с собакой. Стаффордширский терьер Гера, напуганная столкновением, выскочила наружу через разбившееся заднее стекло и убежала. Отыскать ее хозяйка смогла лишь через пару часов после ДТП.