Гибель заключенных в больнице ГУФСИН. Подробности

Источник: Вести Приморье

За высоким забором, на территории данного следственного изолятора, находится тюремная больница. Ночью в одном из помещений медучреждения произошел пожар. В результате погибли четверо заключенных. Возраст жертв — от 40 до 60 лет. По имеющейся информации, все четверо были осуждены за тяжкие преступления.

Виктория Завьялова, представитель пресс-службы ГУФСИН по Приморью: «В настоящее время проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего. В ГУФСИН по Приморскому краю работает “горячая линия” для родственников осужденных».

Все погибшие находились в одной палате. И, по предварительной версии, во время пожара кто-то из заключенных открыл дверь, в результате чего помещение моментально наполнилось едким дымом. Четверо тяжелобольных мужчин не смогли далеко уйти и в итоге отравились угарным газом. Кстати, совсем недавно в этой тюремной больнице проходила прокурорская проверка.

Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края: «Следует отметить, что прокурор края в прошлом месяце выезжал в данное учреждение для проверки качества оказания медицинской помощи осужденным. В ходе проверки был произведен обход палат, медицинских отделений, административных и хозяйственных помещений. Проверено состояние пожарной безопасности. Тогда по итогам надзорных мероприятий выявлены различные нарушения, в том числе и требований пожарной безопасности. По итогам проверки прокурором края внесено представление руководителю ГУФСИН России по Приморскому краю об устранении выявленных нарушений закона. В отношении заместителя начальника учреждения возбуждено дело об административном правонарушении».

Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Выясняются все обстоятельства произошедшего.