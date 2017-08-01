МЧС: Приморье полностью оправилось от июльских ливней
В Приморском крае, где обильные осадки вызвали подтопления,
В Приморском крае, где обильные осадки вызвали подтопления,
Анализ гидрологической ситуации позволяет сделать вывод, что предпринятые руководством края заблаговременные меры позволили существенно минимизировать ущерб, жилой сектор от большой воды практически не пострадал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
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Руководитель регионального Главка МЧС добавил, что администрация Приморского края, территория которого каждое лето страдает от циклических рисков, взяла принципиальное направление на проведение предупредительной работы в области защиты населения и территории, планомерно эту работу организует и тщательно контролирует. Благодаря заблаговременному проведению комплекса инженерных работ (в т.ч. возведение дамб, других берегоукрепительных сооружений), разъяснительной и обучающей работе с населением, своевременному информированию граждан о неблагоприятной погоде и возможных последствиях, полной готовности всех
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский лично ориентирует глав муниципалитетов придерживаться организации предварительных мероприятий и по другим направлениям жизнедеятельности — в пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, в природной среде. Старостам и руководителям общественных организаций губернатор также настойчиво рекомендовал отдавать приоритет профилактической работе. Установка региональных властей на предупредительную работу позволит управлять рисками и полностью владеть ситуацией в случае осложнения оперативной обстановки.