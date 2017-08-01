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05:22 (мск), источник: Вести Приморье

МЧС: Приморье полностью оправилось от июльских ливней

В Приморском крае, где обильные осадки вызвали подтопления, аварийно-восстановительные работы завершены. Отряд Амурского спасательного центра МЧС России, командированный в Приморье для ликвидации последствий стихии, вернулся к месту постоянной дислокации в Хабаровский край.

Анализ гидрологической ситуации позволяет сделать вывод, что предпринятые руководством края заблаговременные меры позволили существенно минимизировать ущерб, жилой сектор от большой воды практически не пострадал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

19—20 июля Приморский край накрыл циклон с дождями, по интенсивности сравнимыми с тайфуном. За двое суток, по данным специалистов Примгидромета, выпало до месячной нормы осадков. В этот раз особенно много ливневых дождей досталось восточным территориям края — г. Уссурийск, Чугуевскому и Яковлевскому районов. Однако последствия стихии не были катастрофическими — подтоплений населённых пунктов, происшествий на социально значимых объектах не зарегистрировано, транспортное сообщение не нарушено, аэропорт и железнодорожный вокзал работали в штатном режиме. «Кроме переливов воды через низменные участки автодорог местного значения и подтопления насыпи временного моста через реку Кроуновка, других нарушений в работе инфраструктуры не было. Были предприняты серьёзные и грамотные превентивные меры», — прокомментировал ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю полковник Валерий Дзуцев.

Руководитель регионального Главка МЧС добавил, что администрация Приморского края, территория которого каждое лето страдает от циклических рисков, взяла принципиальное направление на проведение предупредительной работы в области защиты населения и территории, планомерно эту работу организует и тщательно контролирует. Благодаря заблаговременному проведению комплекса инженерных работ (в т.ч. возведение дамб, других берегоукрепительных сооружений), разъяснительной и обучающей работе с населением, своевременному информированию граждан о неблагоприятной погоде и возможных последствиях, полной готовности всех аварийно-спасательных формирований к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия удалось минимизировать ущерб от обильных дождей для населения и территории.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский лично ориентирует глав муниципалитетов придерживаться организации предварительных мероприятий и по другим направлениям жизнедеятельности — в пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, в природной среде. Старостам и руководителям общественных организаций губернатор также настойчиво рекомендовал отдавать приоритет профилактической работе. Установка региональных властей на предупредительную работу позволит управлять рисками и полностью владеть ситуацией в случае осложнения оперативной обстановки.

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