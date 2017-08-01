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05:29 (мск), источник: Восток Медиа

На теле утопленника, найденного во Владивостоке, не нашли следов насилия

Впрочем, точную информацию смогут дать лишь судмедэксперты.

На трупе мужчины, который нашли в бухте Золотой Рог, не обнаружили признаков насильственной смерти. Впрочем, исключать убийство из версий смерти пока рано — точную причину гибели установят судмедэксперты.

Минувший понедельник во Владивостоке запомнился страшным происшествием: в бухте Золотой Рог всплыл труп мужчины. Тело прибило к берегу недалеко от Дальзавода — там его и заметили очевидцы. Долгое время никаких подробностей по данному факту не поступало. Очевидцы лишь утверждали, что тело обмотано верёвкой.

Комментарий по поводу инцидента корреспонденту РИА «Восток-Медиа» предоставили в пресс-службе владивостокского линейного управления МВД на транспорте. «По данному факту сейчас проводится проверка. Опознать погибшего пока не удалось. Труп забрали на судмедэкспертизу. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили», — сообщили в ведомстве. Точная информация появится после проведения всех необходимых процедур. Поэтому пока преждевременно исключать убийство из версий произошедшего.

Стоит отметить, что многие приморцы уже начали делать свои предположения по поводу инцидента. Некоторые жители края сразу посчитали, что мужчину убили. Другие же полагают, что он стал жертвой несчастного случая — в конце концов, едва ли не каждый месяц приморцы пропадают на воде. Зачастую их находят уже мёртвыми.

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