На теле утопленника, найденного во Владивостоке, не нашли следов насилия

На трупе мужчины, который нашли в бухте Золотой Рог, не обнаружили признаков насильственной смерти. Впрочем, исключать убийство из версий смерти пока рано — точную причину гибели установят судмедэксперты.

Минувший понедельник во Владивостоке запомнился страшным происшествием: в бухте Золотой Рог всплыл труп мужчины. Тело прибило к берегу недалеко от Дальзавода — там его и заметили очевидцы. Долгое время никаких подробностей по данному факту не поступало. Очевидцы лишь утверждали, что тело обмотано верёвкой.

Комментарий по поводу инцидента корреспонденту РИА «Восток-Медиа» предоставили в пресс-службе владивостокского линейного управления МВД на транспорте. «По данному факту сейчас проводится проверка. Опознать погибшего пока не удалось. Труп забрали на судмедэкспертизу. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили», — сообщили в ведомстве. Точная информация появится после проведения всех необходимых процедур. Поэтому пока преждевременно исключать убийство из версий произошедшего.