На теле утопленника, найденного во Владивостоке, не нашли следов насилия
Впрочем, точную информацию смогут дать лишь судмедэксперты.
Впрочем, точную информацию смогут дать лишь судмедэксперты.
На трупе мужчины, который нашли в бухте Золотой Рог, не обнаружили признаков насильственной смерти. Впрочем, исключать убийство из версий смерти пока рано — точную причину гибели установят судмедэксперты.
Минувший понедельник во Владивостоке запомнился страшным происшествием: в бухте Золотой Рог всплыл труп мужчины. Тело прибило к берегу недалеко от Дальзавода — там его и заметили очевидцы. Долгое время никаких подробностей по данному факту не поступало. Очевидцы лишь утверждали, что тело обмотано верёвкой.
Комментарий по поводу инцидента корреспонденту РИА «Восток-Медиа» предоставили в
Стоит отметить, что многие приморцы уже начали делать свои предположения по поводу инцидента. Некоторые жители края сразу посчитали, что мужчину убили. Другие же полагают, что он стал жертвой несчастного случая — в конце концов, едва ли не каждый месяц приморцы пропадают на воде. Зачастую их находят уже мёртвыми.