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05:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Подозреваемого во взятке сотрудника Следкома уволили в Иркутской области

Глава регионального СК Андрей Бунев впервые прокомментировал ситуацию.

Источник: IrkutskMedia.ru

Подозреваемый во взятке сотрудник третьего отдела по расследованиям ОВД регионального Следкома уволен. Об этом сообщил руководитель СУ СК России по Иркутской области Андрей Бунев в интервью «Интерфакс-Россия». Глава регионального СК заявил, что действия сотрудника должно проверить следствие, и по итогам направить дело в суд, который определит его виновность или невиновность. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В соответствии с уголовно-процессуальным законом действия сотрудника проверит следствие, в случае, если сочтет действия преступными, а совокупность доказательств достаточной для направления в суд — направит дело в суд. Тогда суд определит виновность и наказание. Сам сотрудник уволен из Следственного комитета сразу после возбуждения в отношении него уголовного дела. Обстоятельства же дела может сообщить только следственный орган, расследующий уголовное дело», — прокомментировал Андрей Бунев.

Также глава СК привел статистику, и рассказал, что в 2014 за различные преступления были осуждены четыре сотрудника, в 2015 — один, а в 2016 — таких случаев не было.

Напомним, один из заместителей руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного Управления СКР по Иркутской области, расположенного на Марата, 4, задержан. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В 2012 году сообщалось о награждении следователя ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за связанное с риском для жизни задержание лидера преступной группировки, который оказал сотрудникам вооруженное сопротивление. В ходе этой операции сотрудники получили контузию из-за разрыва брошенной в их сторону гранаты. Это были первые две подобные награды в красноярском Управлении.

По предварительной информации, также задержан оперуполномоченный полиции, обоих подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Позже появилась информация о задержании Андрея Бунева и обысках в третьем отделе по расследованиям ОВД, но в СК эту информацию опровергли.

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