Подозреваемого во взятке сотрудника Следкома уволили в Иркутской области
Глава регионального СК Андрей Бунев впервые прокомментировал ситуацию.
Глава регионального СК Андрей Бунев впервые прокомментировал ситуацию.
Подозреваемый во взятке сотрудник третьего отдела по расследованиям ОВД регионального Следкома уволен. Об этом сообщил руководитель СУ СК России по Иркутской области Андрей Бунев в интервью «Интерфакс-Россия». Глава регионального СК заявил, что действия сотрудника должно проверить следствие, и по итогам направить дело в суд, который определит его виновность или невиновность. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
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Также глава СК привел статистику, и рассказал, что в 2014 за различные преступления были осуждены четыре сотрудника, в 2015 — один, а в 2016 — таких случаев не было.
Напомним, один из заместителей руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного Управления СКР по Иркутской области, расположенного на Марата, 4, задержан. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
В 2012 году сообщалось о награждении следователя ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за связанное с риском для жизни задержание лидера преступной группировки, который оказал сотрудникам вооруженное сопротивление. В ходе этой операции сотрудники получили контузию
По предварительной информации, также задержан оперуполномоченный полиции, обоих подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Позже появилась информация о задержании Андрея Бунева и обысках в третьем отделе по расследованиям ОВД, но в СК эту информацию опровергли.