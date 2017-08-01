В Иркутской области за сутки потушили 13 лесных пожаров
В Иркутской области 31 июля 2017 года ликвидировано 13 очагов на общей площади 870,5 га, покрытых лесом, и 2238 га редколесья: пять — в
В Иркутской области 31 июля 2017 года ликвидировано 13 очагов на общей площади 870,5 га, покрытых лесом, и 2238 га редколесья: пять — в
В локализованном состоянии на утро 1 августа перешло три очага на площади 154 га, покрытых лесом, и 165 га не лесной территории: два в Киренском и один Катангском районе. Об этом сообщает
В зоне постоянного космического наблюдения находится 21 пожар: в Катангском районе — 10, в
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 августа чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Бодайбинском,