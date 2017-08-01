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05:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области за сутки потушили 13 лесных пожаров

В Иркутской области 31 июля 2017 года ликвидировано 13 очагов на общей площади 870,5 га, покрытых лесом, и 2238 га редколесья: пять — в Усть-Илимском районе, по два — в Киренском, Катангском и Усть-Кутском районах, по одному в Качугском и Казачинско-Ленском районах.

В локализованном состоянии на утро 1 августа перешло три очага на площади 154 га, покрытых лесом, и 165 га не лесной территории: два в Киренском и один Катангском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 21 пожар: в Катангском районе — 10, в Мамско-Чуйском — четыре, в Бодайбинском и Киренском — по три. Общая площадь этих возгораний составляла 6945 лесных гектара и 24833 не лесных гектара. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 августа чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Бодайбинском, Усть-Илимском, Жигаловском, Ольхонском и Боханском районах. IV класс — в Мамско-Чуйском, Тайшетском, Иркутском и Эхирит-Булагатском районах. III класс — в Катангском, Ангарском, Шелеховском, Баяндаевском и Осинском районах.

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