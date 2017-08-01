В Иркутской области за сутки потушили 13 лесных пожаров

В локализованном состоянии на утро 1 августа перешло три очага на площади 154 га, покрытых лесом, и 165 га не лесной территории: два в Киренском и один Катангском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 21 пожар: в Катангском районе — 10, в Мамско-Чуйском — четыре, в Бодайбинском и Киренском — по три. Общая площадь этих возгораний составляла 6945 лесных гектара и 24833 не лесных гектара. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».