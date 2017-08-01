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05:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Молодой парень пропал в лесу в Приморье

Спасатели прочесывают территорию, но пока безрезультатно.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.

Мужчину 1995 года рождения, который 28 июля 2017 ушел в лесной массив в районе села Нововладимировка в Приморье, разыскивают спасатели. Как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, пока поиски результатов не дали.

31 июля в 08.40 для оказания помощи в село Нововладимировка убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО города Спасск-Дальний.

С 10.00 до 17.00 было обследовано 10 кв. км лесного массива в районе высоты 447,4 метров. Поиск результата не дал и продолжится 1 августа.

Силы и средства: к поискам привлечено восемь человек и две единицы техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю пять человек и одна единица техники.

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