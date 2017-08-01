Молодой парень пропал в лесу в Приморье
Спасатели прочесывают территорию, но пока безрезультатно.
Спасатели прочесывают территорию, но пока безрезультатно.
Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.
Мужчину 1995 года рождения, который 28 июля 2017 ушел в лесной массив в районе села Нововладимировка в Приморье, разыскивают спасатели. Как рассказали ИА PrimaMedia в
31 июля в 08.40 для оказания помощи в село Нововладимировка убыла группа спасателей Владивостокского
С 10.00 до 17.00 было обследовано 10 кв. км лесного массива в районе высоты 447,4 метров. Поиск результата не дал и продолжится 1 августа.
Силы и средства: к поискам привлечено восемь человек и две единицы техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю пять человек и одна единица техники.