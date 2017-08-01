Синоптики рассказали, когда тайфун NORU обрушится на Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.

Синоптики официально подтвердили, что опасный тайфун NORU серьезно испортит погоду в Приморье 8—10 августа . Как рассказал ИА PrimaMedia глава Примгидромета Борис Кубай, тайфун вызовет в крае очень сильные дожди, штормовой и ураганный ветер, резкие подъемы уровней рек.

«До сих пор он (тайфун NORU — прим. ред.) выделывал выкрутасы в Тихом океане подобно прошлогоднему Лайонроку. Довольно длительное время он пытался пробить блокировку тихоокеанского антициклона, чтобы уйти на восток-северо-восток и не задеть Японские острова. Но антициклон оказался сильнее и оттесняет тайфун вспять, к юго-западу.

Расчеты показывают, что отступление тайфуна может продолжиться ориентировочно до 5 августа, а с 6 числа его траектория может развернуться к северу, в направлении Корейского полуострова.

Таким, образом, не исключено, что 7 августа он может выйти в Корейский пролив, — заявил Борис Кубай.

Однако, по словам главного синоптика Приморского края, существует несколько сценариев развития ситуации, и это пока самый худший.

«В период 3—4 августа в Приморском крае пройдут дожди различной интенсивности (до очень сильных), связанные с остатками бывшего тайфуна HAITANG. А в период 8—10 августа не исключено резкое ухудшения погоды, связанное с выходом тайфуна NORU. Это очень сильные дожди, штормовой и ураганный ветер, резкие подъемы уровней рек. Но это не окончательный прогноз. Тайфун есть тайфун, он сам себя делает, поэтому мы будем за ним внимательно следить, постоянно пересчитывать и информировать жителей края ежедневно», — отметил Борис Кубай.