Синоптики рассказали, когда тайфун NORU обрушится на Приморье
В крае ожидаются сильные дожди, штормовой и ураганный ветер, резкие подъемы уровней рек.
В крае ожидаются сильные дожди, штормовой и ураганный ветер, резкие подъемы уровней рек.
Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.
Синоптики официально подтвердили, что опасный тайфун NORU серьезно испортит погоду в Приморье
«До сих пор он (тайфун NORU — прим. ред.) выделывал выкрутасы в Тихом океане подобно прошлогоднему Лайонроку. Довольно длительное время он пытался пробить блокировку тихоокеанского антициклона, чтобы уйти на
Расчеты показывают, что отступление тайфуна может продолжиться ориентировочно до 5 августа, а с 6 числа его траектория может развернуться к северу, в направлении Корейского полуострова.
Таким, образом, не исключено, что 7 августа он может выйти в Корейский пролив, — заявил Борис Кубай.
Однако, по словам главного синоптика Приморского края, существует несколько сценариев развития ситуации, и это пока самый худший.
«В период
Глава Примгидромета рекомендовал всем отдыхающим на побережье позаботиться о получении информации о погоде, особенно начиная с пятницы, 4 августа, и до минования угрозы, для принятия своевременного решения об эвакуации.