В Красноярске ночью перевернулась на бок машина скорой помощи

В ночь на 1 августа в Красноярске перевернулась машина скорой помощи. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Авария произошла около 01:30 на перекрестке ул. Добролюбова и Котовского. По данным ГИБДД, водитель ВАЗа допустил столкновение с машиной «скорой помощи» и скрылся с места аварии. От удара «скорая» перевернулась на бок.

В момент ДТП пациентов в машине не было. Травмы получила 29-летняя медсестра. По сообщениям очевидцев, водитель ВАЗа был пьян и после аварии убежал, оставив свой автомобиль без присмотра.

На месте происшествия работали представители правоохранительных органов. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.