Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ НАТО и леденящая мощь: Запад обсуждает парад ВМФ - СМИ
Алкоголь помогает запоминать новое
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер
«Внедорожный» Kia Rio: первое шпионское фото
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Алкоголь помогает запоминать новое
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Политические битвы
06:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске ночью перевернулась на бок машина скорой помощи

Авария произошла около 01:30 на перекрестке ул. Добролюбова и Котовского.

В ночь на 1 августа в Красноярске перевернулась машина скорой помощи. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Авария произошла около 01:30 на перекрестке ул. Добролюбова и Котовского. По данным ГИБДД, водитель ВАЗа допустил столкновение с машиной «скорой помощи» и скрылся с места аварии. От удара «скорая» перевернулась на бок.

В момент ДТП пациентов в машине не было. Травмы получила 29-летняя медсестра. По сообщениям очевидцев, водитель ВАЗа был пьян и после аварии убежал, оставив свой автомобиль без присмотра.

На месте происшествия работали представители правоохранительных органов. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Красноярске ночью перевернулась на бок машина скорой помощи
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии
СМИ сообщили о «крайне необычных» действиях подводной лодки КНДР
Чартерные авиарейсы могут стать регулярными из-за срывов
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Маккейн прокомментировал контрмеры России в отношении США
В МИД рассказали о проблемах с пропусками к даче США
Кириенко отметил улучшения в конкурсе президентских грантов
Спорт
«Спартак» вернулся. Первая победа чемпиона России по футболу В заключительной встрече 3-го тура команда Массимо Карреры сломила сопротивление "Краснодара" и одержала свою первую победу в чемпионате России-2017/18
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь