Ж/д пути под Копейском оцепили из-за опасности взрыва
В Копейске на железнодорожной станции экстренные службы провели проверку по сообщению лжеминера.
В Копейске на железнодорожной станции экстренные службы провели проверку по сообщению лжеминера.
Как рассказали в Челябинском следственном отделе на транспорте, сообщение о минировании станции Потанино поступило 31 июля около 9 утра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Звонивший пояснил, что обходчик путей наткнулся на предмет цилиндрической формы с торчащими из него проводами. Территорию оцепили, провели эвакуацию находившихся в помещении людей. При осмотре находки взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов в ней не обнаружено. «Бомбой» оказался старый автомобильный тахометр, выброшенный за ненадобностью на железнодорожные пути.
Андрей Мухамадеев