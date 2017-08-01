Ж/д пути под Копейском оцепили из-за опасности взрыва

Как рассказали в Челябинском следственном отделе на транспорте, сообщение о минировании станции Потанино поступило 31 июля около 9 утра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Звонивший пояснил, что обходчик путей наткнулся на предмет цилиндрической формы с торчащими из него проводами. Территорию оцепили, провели эвакуацию находившихся в помещении людей. При осмотре находки взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов в ней не обнаружено. «Бомбой» оказался старый автомобильный тахометр, выброшенный за ненадобностью на железнодорожные пути.