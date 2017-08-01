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06:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина поджег дом в садоводстве на Голоустненском тракте в Иркутской области

Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы.

42-летний мужчина поджег дом в садоводстве «Зеленый сад» на 13-м км Голоустненского тракта в Иркутской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

28 июля в полицию поступило сообщение от представителя МЧС о том, что произошло возгорание дома в садоводстве «Зеленый сад». В результате произошедшего дом уничтожен полностью. Сумма ущерба более 600 тысяч рублей. Пострадавших нет.

«На месте происшествия было предварительно установлено, что причиной возгорания мог стать поджог. Отрабатывая данную версию, правоохранители задержали вероятного поджигателя. Им оказался 42-летний мужчина, ранее судимый за ряд преступлений, среди которых кража и умышленное уничтожение или повреждение имущества», — отметили в пресс-службе.

По версии оперативников, мужчина на почве личных неприязненных отношений совершил поджог, используя зажигалку.

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