Омич умер, когда принимал ванну

На выходных в Омске молодой мужчина скончался во время принятия ванны. 32-летний парень жил вместе с матерью в общежитии на улице 22 Апреля.

Вечером того дня мужчина пошел мыться в общую ванну секции общежития и пропал. Через какое-то время мать забеспокоилась долгим отсутствием сына и пошла проведать его в общей ванной. Мужчина не мылся — он был мертв.