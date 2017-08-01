Омич умер, когда принимал ванну
Мужчина был связан с наркотиками, которые, возможно, стали причиной смерти.
Мужчина был связан с наркотиками, которые, возможно, стали причиной смерти.
На выходных в Омске молодой мужчина скончался во время принятия ванны. 32-летний парень жил вместе с матерью в общежитии на улице 22 Апреля.
Вечером того дня мужчина пошел мыться в общую ванну секции общежития и пропал. Через
Как стало известно, покойный омич не раз был судим за распространение и хранение наркотиков. Не исключено, что он и сам употреблял наркотики, отчего мог и умереть. Однако точную причину смерти установят после судмедэкспертизы. Сейчас по факту смерти молодого мужчины проводится проверка.