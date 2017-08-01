В Омской области бесследно исчез пятилетний мальчик
Ребёнок играл во дворе частного дома. Внезапно мама обнаружила, что сынишки нигде нет.
Ребёнок играл во дворе частного дома. Внезапно мама обнаружила, что сынишки нигде нет.
Полиция Одесского района всю ночь с 31 июля на 1 августа искала 5-летнего жителя села Одесское Вадима Лучинина. Поиски продолжаются и сейчас.
Накануне вечером малыш играл во дворе своего дома. Около 17:00 мать не увидела ребёнка на месте. Родители несколько часов искали сына самостоятельно, но так нигде и не нашли. В 23:35 они обратились в полицию.
Ночью весь личный состав районного УМВД и местные жители прочёсывали село — проверяли дома, дворы, стройки, погреба, чердаки, водоёмы и лесополосы. Никаких следов малыша не обнаружили.
УМВД по Омской области:
— Приметы Вадима: рост 116 см, среднего телосложения, волосы прямые короткие
Всех, кому известна любая информация о местонахождении мальчика, полиция просит позвонить по телефонам: 79−38−04 или 02.