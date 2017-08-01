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06:42 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области бесследно исчез пятилетний мальчик

Ребёнок играл во дворе частного дома. Внезапно мама обнаружила, что сынишки нигде нет.

Источник: УМВД по Омской области

Полиция Одесского района всю ночь с 31 июля на 1 августа искала 5-летнего жителя села Одесское Вадима Лучинина. Поиски продолжаются и сейчас.

Накануне вечером малыш играл во дворе своего дома. Около 17:00 мать не увидела ребёнка на месте. Родители несколько часов искали сына самостоятельно, но так нигде и не нашли. В 23:35 они обратились в полицию.

Ночью весь личный состав районного УМВД и местные жители прочёсывали село — проверяли дома, дворы, стройки, погреба, чердаки, водоёмы и лесополосы. Никаких следов малыша не обнаружили.

УМВД по Омской области:

 — Приметы Вадима: рост 116 см, среднего телосложения, волосы прямые короткие тёмно-русые, глаза карие, уши большие оттопыренные. Был одет в светло-голубую майку, короткие чёрные шорты с вертикальными белыми полосами, чёрные сланцы, на шее — капроновая веревочка, на которой колечко из металла белого цвета, на голове — голубая бейсболка.

Всех, кому известна любая информация о местонахождении мальчика, полиция просит позвонить по телефонам: 79−38−04 или 02.

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