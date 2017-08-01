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06:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Около ТЦ «Июнь» в Уфе произошел крупный пожар

Горел частный дом.

Вчера, 31 июля, на улице Комсомольской в Уфе произошел серьезный пожар. Как рассказывают очевидцы, ближе к полуночи вспыхнул один из деревянных домов, расположенных между торговым центрами «Семья» и «Июнь».

По сообщениям очевидцев в группе «БашДТП» в момент пожара в доме никого не было, всем удалось вовремя покинуть опасную зону. Само пламя было видно за несколько километров. На место прибыли спасатели, которые сначала локализовали возгорание, а затем и потушили его.

Причины пожара устанавливаются, данные о пострадавших уточняются.

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