Около ТЦ «Июнь» в Уфе произошел крупный пожар

Вчера, 31 июля, на улице Комсомольской в Уфе произошел серьезный пожар. Как рассказывают очевидцы, ближе к полуночи вспыхнул один из деревянных домов, расположенных между торговым центрами «Семья» и «Июнь».

По сообщениям очевидцев в группе «БашДТП» в момент пожара в доме никого не было, всем удалось вовремя покинуть опасную зону. Само пламя было видно за несколько километров. На место прибыли спасатели, которые сначала локализовали возгорание, а затем и потушили его.