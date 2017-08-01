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06:52 (мск), источник: АиФ Красноярск

Врача одной из красноярских больниц осудили на два года за терроризм

Он размещал в социальных сетях видеоролики с применением вооружённого насилия и информацию о пропаганде терроризма.

Источник: AP 2017

Дальневосточный окружной военный суд приговорил 24-летнего врача одной из краевых больниц на 2 года колонии-поселения за преступление террористической направленности.

Как сообщают в УФСБ России по Красноярскому краю, в апреле 2014 года гражданин разместил на своей персональной странице в социальной сети «Вконтакте» видеоролики, в которых содержались идеи Исламского Государства с совершением террористических актов и применением вооруженного насилия, а также информация, направленная на пропаганду и оправдание терроризма. Кроме того, осужденный активно комментировал указанные материалы, выражая поддержку данных преступных идей.

Врач в ходе следствия свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

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