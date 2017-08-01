Врача одной из красноярских больниц осудили на два года за терроризм

Как сообщают в УФСБ России по Красноярскому краю, в апреле 2014 года гражданин разместил на своей персональной странице в социальной сети «Вконтакте» видеоролики, в которых содержались идеи Исламского Государства с совершением террористических актов и применением вооруженного насилия, а также информация, направленная на пропаганду и оправдание терроризма. Кроме того, осужденный активно комментировал указанные материалы, выражая поддержку данных преступных идей.