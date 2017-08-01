Риелтор в Хабаровске «обчистила» клиентов на десять миллионов

В Хабаровске в суд отправили уголовное дело в отношении директора риелторского агентства. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она похитила у клиентов десять миллионов рублей.

Как выяснили правоохранители, 45-летняя владелица риелторского агентства недвижимости заключала с клиентами договоры на оформление и предоставление им в собственность земельных участков, деньги оставляла себе и никаких сделок не совершала. Люди верили ей, поскольку в процессе общения обвиняемая создавала впечатление опытного специалиста.

Так, у хабаровского предпринимателя подсудимая похитила четыре миллиона рублей. Потерпевший обратился в риелторскую фирму, чтобы купить земельный участок под строительство логистического центра. Злоумышленница пообещала в кратчайшие сроки подыскать подходящий вариант. Обязательным условием в договоре была предоплата. В течение года женщина заявляла клиенту, что оформляет все необходимые документы в различных инстанциях. В установленные сроки взятые на себя обязательства фигурантка не выполнила, перестала отвечать на телефонные звонки и под разными предлогами избегала встречи с коммерсантом.

Следственными органами УМВД России по Хабаровску установили, что директор риелторского агентства причастна к трём противоправным эпизодам. Суммарный ущерб, нанесённый потерпевшим, составил десять миллионов рублей.