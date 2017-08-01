Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних
Дети самовольно ушли из детского дома.
Дети самовольно ушли из детского дома.
Вечером в воскресенье, 30 июля, два подростка самовольно покинули детский дом, находившийся по адресу Космонавтов, 19а, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control. Воспитанники Сысоев Богдан Сергеевич,
Приметы Сысоева Богдана Сергеевича: на вид 14 лет; рост 161−175; лицо овальное, европейское; телосложение средние; глаза серые, рот средний, губы тонкие, ходит в развалку, короткая стрижка. Был одет: рубашка
Приметы Палкина Виталия Константиновича: на вид 16лет, рост 161−175; лицо овальное, европейское; брови дугообразные, глаза средние карие; губы средние; короткая стрижка; маленький шрам на лбу. Был одет: футболка серая с темными рукавами, джинсовые шорты синие, кроссовки темного цвета, черный маленький рюкзак.
При обнаружении вышеуказанных детей просьба сообщить в ближайший отдел полиции.р., 2−66−86−78, 8−914−072−73−46, 2−65−37−95.