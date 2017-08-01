Рыба покусала девочку на озере Старица под Новосибирском

«Въезд на берег платный, но всегда много отдыхающих. В пятницу днем какая-то рыба укусила ребенка. В итоге множество мелких порезов и прокусов с двух сторон кисти. Кровь сразу и сильно пошла, пришлось ехать в больницу. Врачи не знали, что делать, какие прививки ставить — инструкции по поводу “укусила рыба” у них просто нет. В общем, обработали раны зеленкой и забинтовали», — сообщил родственник девочки.