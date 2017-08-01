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07:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Рыба покусала девочку на озере Старица под Новосибирском

Восьмилетняя девочка уехала с пляжа у Северного объезда с травмой руки, сообщили очевидцы на сайте Fishingsib.

Таинственный обитатель озера Старица покусал девочку под Новосибирском, рассказали на сайте Fishingsib.

«Въезд на берег платный, но всегда много отдыхающих. В пятницу днем какая-то рыба укусила ребенка. В итоге множество мелких порезов и прокусов с двух сторон кисти. Кровь сразу и сильно пошла, пришлось ехать в больницу. Врачи не знали, что делать, какие прививки ставить — инструкции по поводу “укусила рыба” у них просто нет. В общем, обработали раны зеленкой и забинтовали», — сообщил родственник девочки.

Рыбаки предполагают, что покусать ребенка могли рыбы или бобер.

По словам врачей, это уже не первый случай за последнее время.

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