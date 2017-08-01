Рыба покусала девочку на озере Старица под Новосибирском
Восьмилетняя девочка уехала с пляжа у Северного объезда с травмой руки, сообщили очевидцы на сайте Fishingsib.
Восьмилетняя девочка уехала с пляжа у Северного объезда с травмой руки, сообщили очевидцы на сайте Fishingsib.
Таинственный обитатель озера Старица покусал девочку под Новосибирском, рассказали на сайте Fishingsib.
«Въезд на берег платный, но всегда много отдыхающих. В пятницу днем
Рыбаки предполагают, что покусать ребенка могли рыбы или бобер.
По словам врачей, это уже не первый случай за последнее время.