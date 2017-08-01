За кумовство и взятки осудили подполковника МВД в Болотном

До суда он находился под домашним арестом более пяти месяцев. Суд решил оштрафовать Феруза Шамсутдинова на 400 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет.

Расследовали дело о взяточничестве следователи по особо важным делам СУ СК РФ по Новосибирской области. Им и поступил звонок от взяткодателя еще в январе. Фигурант дела пояснил следователям: «Я предложил Ферузу Шамсутдинову 50 тысяч рублей за оказание содействия в увольнении с органов бывшей снохи, он согласился».

Как выяснили следователи незадолго до этого, житель Болотного уже давал взятку Ферузу Шамсутдинову в размере 50 тысяч рублей за содействие в устройстве на работу в отдел полиции своей снохи. Что стало причиной сообщения в Следственный комитет о предстоящей передаче денег, взяткодатель не поясняет.

Слушали дело в районном суде. По словам государственного обвинителя Тимура Султанова, обвиняемый изъявил желание, чтобы дело рассматривалось в особом порядке. Требование бывшего начальника полиции суд удовлетворил. Учел все смягчающие обстоятельства — малолетние дети, положительная характеристика, служебные награды и сотрудничество со следствием и вынес приговор. Суд решил оштрафовать Феруза Шамсутдинова на 400 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет, кроме того, приговор лишает обвиняемого звания подполковника полиции. А снятие погон влечет за собой лишение пенсии.