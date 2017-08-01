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07:18 (мск), источник: VN.ru

За кумовство и взятки осудили подполковника МВД в Болотном

Без погон, пенсии и работы по приговору районного суда остался заместитель начальника ОМВД России по Болотнинскому району Новосибирской области Феруз Шамсутдинов.

До суда он находился под домашним арестом более пяти месяцев. Суд решил оштрафовать Феруза Шамсутдинова на 400 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет.

Расследовали дело о взяточничестве следователи по особо важным делам СУ СК РФ по Новосибирской области. Им и поступил звонок от взяткодателя еще в январе. Фигурант дела пояснил следователям: «Я предложил Ферузу Шамсутдинову 50 тысяч рублей за оказание содействия в увольнении с органов бывшей снохи, он согласился».

Как выяснили следователи незадолго до этого, житель Болотного уже давал взятку Ферузу Шамсутдинову в размере 50 тысяч рублей за содействие в устройстве на работу в отдел полиции своей снохи. Что стало причиной сообщения в Следственный комитет о предстоящей передаче денег, взяткодатель не поясняет.

Слушали дело в районном суде. По словам государственного обвинителя Тимура Султанова, обвиняемый изъявил желание, чтобы дело рассматривалось в особом порядке. Требование бывшего начальника полиции суд удовлетворил. Учел все смягчающие обстоятельства — малолетние дети, положительная характеристика, служебные награды и сотрудничество со следствием и вынес приговор. Суд решил оштрафовать Феруза Шамсутдинова на 400 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет, кроме того, приговор лишает обвиняемого звания подполковника полиции. А снятие погон влечет за собой лишение пенсии.

В органах Феруз Шамсутдинов отработал более 20 лет. С наступлением пенсионного возраста продолжал служить. На пенсию бывшего начальника отправили только после того как завели уголовное дело. Вину свою Шамсутдинов признал полностью. С приговором суда согласился.

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