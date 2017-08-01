В Челябинске мошенники шантажом и угрозами заставляли детей-сирот продавать свои квартиры

Установлено, что подсудимые, воспитывавшиеся ранее в детских домах, зная порядок предоставления жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также процедуру оформления жилых помещений в собственность, в период с 2010 по июль 2013 года совершили вымогательство и последующее хищение жилья у лиц указанной категории.

«Соучастники создавали условия, при которых у юридически неграмотных и имеющих отклонения в развитии потерпевших возникали перед обвиняемыми фиктивные долговые обязательства. После чего, применяя к сиротам физическое и психическое насилие, требовали от них продажи выделенных государством жилых помещений и передачи денег», -сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Кроме того, обвиняемые навязывали потерпевшим свои услуги в оформлении необходимых документов на приватизацию жилья, при этом занимали им деньги, а впоследствии просили вернуть деньги с высокими процентами и требовали продавать свои квартиры и приобретать более дешевые.

В результате преступных действий соучастников шести потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 3 миллионов рублей, при этом двое потерпевших лишились жилья.

«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые были взяты под стражу в связи с заявлением одного из потерпевших об оказании на него давления со стороны знакомых подсудимых с целью изменения ранее данных показаний», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.