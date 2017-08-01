Установлены все участники погрома в ночном клубе Бугульмы
(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Установлены все участники погрома в ночном клубе Бугульмы, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Установлены все участники погрома в ночном клубе Бугульмы, сообщили ИА «Татар-информ» в
В ведомстве подтвердили, что все зачинщики установлены. В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».
Как выяснилось, нападавшие сломали несколько столов и разбили кальян. Сейчас устанавливается сумма ущерба. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как несколько молодых людей в течение полутора минут громят все что им попадется под руку в единственном ночном клубе Бугульмы.