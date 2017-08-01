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12:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

Установлены все участники погрома в ночном клубе Бугульмы

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Установлены все участники погрома в ночном клубе Бугульмы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД России по РТ.

В ведомстве подтвердили, что все зачинщики установлены. В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Как выяснилось, нападавшие сломали несколько столов и разбили кальян. Сейчас устанавливается сумма ущерба. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как несколько молодых людей в течение полутора минут громят все что им попадется под руку в единственном ночном клубе Бугульмы.

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