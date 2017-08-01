Установлены все участники погрома в ночном клубе Бугульмы

В ведомстве подтвердили, что все зачинщики установлены. В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Как выяснилось, нападавшие сломали несколько столов и разбили кальян. Сейчас устанавливается сумма ущерба. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.