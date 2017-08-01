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07:34 (мск), источник: Uralpress.ru

На озере Смолино челябинец, прыгнув с понтона, получил черепно-мозговую травму

Матросы-спасатели Челябинской городской службы спасения эвакуировали из воды 27-летнего челябинца, который прыгнул в воду с понтона. Мужчина получил различные травмы.

Инцидент произошел 30 июля на озере Смолино. Матросы-спасатели заметили, что с понтона в воду спрыгнул мужчина. Отдыхающий ударился головой о дно водоема.

«Матросы-спасатели эвакуировали мужчину из воды на носилках. Фельдшер службы спасения оказал ему первую помощь. Пострадавшего эвакуировали на берег и передали врачам скорой медицинской помощи», -сообщили в пресс-центре службы спасения.

Предположительно мужчина получил черепно-мозговую травму. Отметим, что на данном понтоне установлены предупреждающие аншлаги. Однако отдыхающие игнорируют правила безопасного поведения вблизи водоема.

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