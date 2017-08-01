Глава Канска заявила о безосновательных обвинениях в халатности

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэр Канска Надежда Качан считает, что ее безосновательно обвиняют в халатности в связи с несвоевременным, по версии следствия, объявлением режима ЧС. Об этом рассказывает телеканал «Лимон ТВ».

По словам главы города, когда она прибыла на улицу, где произошел пожар, жизни и здоровью людей ничего не угрожало. Несмотря на предъявленные обвинения, Качан уверена, что все ее действия были правильными.

«В связи с лесными пожарами край 28 апреля вводит ЧС на все территории Красноярского края. Он уже был на тот момент. Канск же принадлежит этой территории. Значит у нас режим ЧС краевой комиссией был объявлен», — поясняет Качан.

Мэр ссылается на то, что режим ЧС в связи с лесными пожарами, введенный в Красноярском крае 28 апреля, был объявлен и в Канске. На момент произошедшего он продолжал действовать.

Отмечается, что сейчас продолжает действовать режим ЧС, который был объявлен 24 мая. Он будет сохраняться до тех пор, пока у всех погорельцев не будет решен вопрос с жильем — ориентировочно, до конца осени.

Напомним, в отношении главы Канска возбуждены два уголовных дела о халатности. Одно — из-за пожара на одной из свалок с отходами лесопиления 7 мая. По версии следователей, мэр знала о существовании этих свалок, но не обеспечила надлежащего финансирования земельного контроля и не представила проект плана по предупреждению возможных последствий их возгорания.

Второе дело было заведено в конце июля из-за произошедших пожарах на улицах Тихой, 2-й Тихой и Николаенко. Следователи говорят, что глава вовремя не ввела режим ЧС и не предупредила людей. В результате жителям города нанесен ущерб на сумму более 7,5 млн рублей.