Глава Канска заявила о безосновательных обвинениях в халатности
По словам Надежды Качан, когда она прибыла на место пожара, жизни и здоровью людей ничего не угрожало.
По словам Надежды Качан, когда она прибыла на место пожара, жизни и здоровью людей ничего не угрожало.
Мэр Канска Надежда Качан считает, что ее безосновательно обвиняют в халатности в связи с несвоевременным, по версии следствия, объявлением режима ЧС. Об этом рассказывает телеканал «Лимон ТВ».
По словам главы города, когда она прибыла на улицу, где произошел пожар, жизни и здоровью людей ничего не угрожало. Несмотря на предъявленные обвинения, Качан уверена, что все ее действия были правильными.
«В связи с лесными пожарами край 28 апреля вводит ЧС на все территории Красноярского края. Он уже был на тот момент. Канск же принадлежит этой территории. Значит у нас режим ЧС краевой комиссией был объявлен», — поясняет Качан.
Мэр ссылается на то, что режим ЧС в связи с лесными пожарами, введенный в Красноярском крае 28 апреля, был объявлен и в Канске. На момент произошедшего он продолжал действовать.
Отмечается, что сейчас продолжает действовать режим ЧС, который был объявлен 24 мая. Он будет сохраняться до тех пор, пока у всех погорельцев не будет решен вопрос с жильем — ориентировочно, до конца осени.
Напомним, в отношении главы Канска возбуждены два уголовных дела о халатности. Одно —
Второе дело было заведено в конце июля