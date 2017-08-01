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07:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми женщина на иномарке сбила скутериста

Молодого человека увезли в больницу с травмами, его пассажирке назначено амбулаторное лечение.

31 июля в Перми произошла авария. Около 18 часов на улице Подлесная в микрорайоне Паковый 35-летняя женщина-водитель врезалась в скутер.

«Автомобиль Toyota Corolla двигался по улице Подлесная. По предварительным данным, в районе дома № 43 водитель иномарки при повороте налево не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении скутеру Almax и столкнулась с ним», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В аварии получил травмы 18-летний водитель скутера. Его увезли в больницу. Его 18-летняя пассажирка также пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.

«Установлено, что ранее водитель Toyota семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — уточнили в ГУ МВД.

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