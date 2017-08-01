В Перми женщина на иномарке сбила скутериста
Молодого человека увезли в больницу с травмами, его пассажирке назначено амбулаторное лечение.
Молодого человека увезли в больницу с травмами, его пассажирке назначено амбулаторное лечение.
31 июля в Перми произошла авария. Около 18 часов на улице Подлесная в микрорайоне Паковый 35-летняя
«Автомобиль Toyota Corolla двигался по улице Подлесная. По предварительным данным, в районе дома № 43 водитель иномарки при повороте налево не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении скутеру Almax и столкнулась с ним», — сообщили в
В аварии получил травмы 18-летний водитель скутера. Его увезли в больницу. Его 18-летняя пассажирка также пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.
«Установлено, что ранее водитель Toyota семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — уточнили в ГУ МВД.