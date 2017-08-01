В Перми женщина на иномарке сбила скутериста

31 июля в Перми произошла авария. Около 18 часов на улице Подлесная в микрорайоне Паковый 35-летняя женщина-водитель врезалась в скутер.

«Автомобиль Toyota Corolla двигался по улице Подлесная. По предварительным данным, в районе дома № 43 водитель иномарки при повороте налево не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении скутеру Almax и столкнулась с ним», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В аварии получил травмы 18-летний водитель скутера. Его увезли в больницу. Его 18-летняя пассажирка также пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.