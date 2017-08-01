Убийство на Астраханской: на прохожих напал 15-летний подросток

По предварительной версии, на случайных прохожих с ножом напал 15-летний подросток. Все произошло возле остановки «Улица Астраханская». Всего ребенок успел ранить троих человек. После этого он попытался скрыться, но его успели поймать очевидцы и вызвать полицию. Сейчас подозреваемый задержан. Один из пострадавших чуть позже скончался в реанимации. Им оказался 42-летний житель Кировского района, строитель по профессии. Перед тем как ранить, преступник требовал деньги.