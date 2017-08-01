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07:47 (мск), источник: Вести - Пермь

Убийство на Астраханской: на прохожих напал 15-летний подросток

В Закамске на случайных прохожих с ножом напал 15-летний подросток.

В Следственном комитете сообщили подробности жуткого преступления, которое случилось в выходные в Закамске.

По предварительной версии, на случайных прохожих с ножом напал 15-летний подросток. Все произошло возле остановки «Улица Астраханская». Всего ребенок успел ранить троих человек. После этого он попытался скрыться, но его успели поймать очевидцы и вызвать полицию. Сейчас подозреваемый задержан. Один из пострадавших чуть позже скончался в реанимации. Им оказался 42-летний житель Кировского района, строитель по профессии. Перед тем как ранить, преступник требовал деньги.

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Ирина Незнамова, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю: «15-летний местный житель совершил разбойное нападение на 23-летнего мужчину. В качестве оружия использовал нож. При этом требовал у потерпевшего деньги. Спустя несколько минут он причинил ножевые ранения мужчине и женщине».

Похожая история произошла в Перми месяц назад. Тогда на Парковом ранее судимый мужчина напал с ножом на двоих прохожих также возле остановки общественного транспорта. Пенсионер и 36-летняя женщина от полученных травм скончались. Добычей преступника стали 200 рублей.

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