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07:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пьяный водитель ВАЗ 2110 влетел в ВАЗ 2107, двое получили травмы

Авария случилась в Учалинском районе республики.

В Учаслинском районе Башкирии, на 96 километре дороги Белорецк-Учалы-Миасс, парень за рулем ВАЗ 2110 столкнулся с ВАЗ 2107. В ГИБДД Башкирии рассказали, что водитель «десятки» сел за руль пьяным.

По всей видимости, неадекватный водитель ВАЗ 2110 не справился с управлением на ночной дороге. Разогнавшись он влетел в вазовскую «семерку». От удара оба автомобиля раскидало по проезжей части. К счастью, все водители и пассажиры легковушек выжили.

Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что водителя «десятки» годом ранее уже лишали прав, а в момент недавнего ДТП он был пьян.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировали восемь ДТП в которых пострадали девять человек.

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