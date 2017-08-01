В Башкирии пьяный водитель ВАЗ 2110 влетел в ВАЗ 2107, двое получили травмы

В Учаслинском районе Башкирии, на 96 километре дороги Белорецк-Учалы-Миасс, парень за рулем ВАЗ 2110 столкнулся с ВАЗ 2107. В ГИБДД Башкирии рассказали, что водитель «десятки» сел за руль пьяным.

По всей видимости, неадекватный водитель ВАЗ 2110 не справился с управлением на ночной дороге. Разогнавшись он влетел в вазовскую «семерку». От удара оба автомобиля раскидало по проезжей части. К счастью, все водители и пассажиры легковушек выжили.

Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что водителя «десятки» годом ранее уже лишали прав, а в момент недавнего ДТП он был пьян.