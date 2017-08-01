В Башкирии пьяный водитель ВАЗ 2110 влетел в ВАЗ 2107, двое получили травмы
Авария случилась в Учалинском районе республики.
Авария случилась в Учалинском районе республики.
В Учаслинском районе Башкирии, на 96 километре дороги
По всей видимости, неадекватный водитель ВАЗ 2110 не справился с управлением на ночной дороге. Разогнавшись он влетел в вазовскую «семерку». От удара оба автомобиля раскидало по проезжей части. К счастью, все водители и пассажиры легковушек выжили.
Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что водителя «десятки» годом ранее уже лишали прав, а в момент недавнего ДТП он был пьян.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировали восемь ДТП в которых пострадали девять человек.