Погибшую мото-звезду Владивостока неоднократно штрафовали за превышение скорости

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.

Известная во Владивостоке женщина-байкер Моника, разбившейся в ДТП 31 июля, неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения. Как сообщили ИА PrimaMedia в городском ГИБДД, стаж вождения погибшей на момент аварии составлял 21 год.

Напомним, что мотоциклистка на BMW S1000RR, двигаясь со стороны бухты Патрокл на улицу Снеговую, не справилась с управлением и въехала в барьерное ограждение. В результате ДТП она получила тяжелую сочетанную травму, от которой скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз. Госавтоинспекция Владивостока обращает внимание водителей транспортных средств на необходимость быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Опасная езда может привести к трагедии на дороге», — отмечается в сообщении городского ГИБДД.