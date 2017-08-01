Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ НАТО и леденящая мощь: Запад обсуждает парад ВМФ - СМИ
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: Путин назвал неслучайным введение ответных мер именно сейчас
СМИ: суперавианосец РФ получит 3000 крылатых ракет
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: в Совфеде новые санкции по РФ назвали объявлением войны
СМИ: суперавианосец РФ получит 3000 крылатых ракет
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
07:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Погибшую мото-звезду Владивостока неоднократно штрафовали за превышение скорости

Стаж управления мотоциклом байкерши на момент ДТП составлял 21 год.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.

Известная во Владивостоке женщина-байкер Моника, разбившейся в ДТП 31 июля, неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения. Как сообщили ИА PrimaMedia в городском ГИБДД, стаж вождения погибшей на момент аварии составлял 21 год.

Напомним, что мотоциклистка на BMW S1000RR, двигаясь со стороны бухты Патрокл на улицу Снеговую, не справилась с управлением и въехала в барьерное ограждение. В результате ДТП она получила тяжелую сочетанную травму, от которой скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз. Госавтоинспекция Владивостока обращает внимание водителей транспортных средств на необходимость быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Опасная езда может привести к трагедии на дороге», — отмечается в сообщении городского ГИБДД.

От PrimaMedia отметим, что известие о гибели 40-летней мото-звезды, катавшей по Владивостоку под псевдонимом Моника, вызвало бурное общественное обсуждение. Мотоциклистка была знаменита: ее Instagram-аккаунт на момент смерти насчитывал более 137 тысяч подписчиков, а после сообщения о случившемся их число возросло на 7 тысяч. Женщина не скрывала, что любила адреналин: на своем спортивном мотоцикле BMW S1000 RR она развивала скорость более 250 км/ч.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гора Сестра: древний страж Золотой долины Приморья
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии
СМИ сообщили о «крайне необычных» действиях подводной лодки КНДР
Чартерные авиарейсы могут стать регулярными из-за срывов
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Маккейн прокомментировал контрмеры России в отношении США
В МИД назвали провокацией заявление дипломатов США о даче
Губернатор Сахалина предложил ввести безвизовый режим с Японией
Спорт
«Спартак» вернулся. Первая победа чемпиона России по футболу В заключительной встрече 3-го тура команда Массимо Карреры сломила сопротивление "Краснодара" и одержала свою первую победу в чемпионате России-2017/18
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь