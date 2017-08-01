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08:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяка задержали с поддельными водительскими правами

Документ мужчина купил через Интернет.

Жителя Перми подозревают в использовании фальшивых документов.

Мужчину остановили на трассе «Пермь — Екатеринбург». Водительское удостоверение, которое предъявил 30-летний пермяк, показалось инспекторам ГИБДД сомнительным.

Водителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Установлено, что мужчина посредством сети Интернет приобрел у неустановленного лица подложный документ — водительское удостоверение, предоставляющее право управлять транспортным средством категории «В», «С», «Е», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В отношении пермяка возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

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