Пермяка задержали с поддельными водительскими правами
Документ мужчина купил через Интернет.
Документ мужчина купил через Интернет.
Жителя Перми подозревают в использовании фальшивых документов.
Мужчину остановили на трассе «Пермь — Екатеринбург». Водительское удостоверение, которое предъявил 30-летний пермяк, показалось инспекторам ГИБДД сомнительным.
Водителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
«Установлено, что мужчина посредством сети Интернет приобрел у неустановленного лица подложный документ — водительское удостоверение, предоставляющее право управлять транспортным средством категории «В», «С», «Е», — рассказали в
В отношении пермяка возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».