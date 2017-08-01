Житель Свердловской области получил 17 лет колонии особого режима за торговлю наркотиками

Установлено, что мужчина занимался торговлей наркотиками с июля 2014 года по февраль 2015 года, в том числе вместе с двумя сообщниками.

По данным прокуратуры, подсудимый покупал у поставщика оптовыми партиями наркотики в крупном размере и распределял его между участниками группы для дальнейшей продажи. Двое его сообщников, в свою очередь, фасовали наркотики на более мелкие партии, а затем продавали их наркоманам.

Е. Лаврентьев признан виновным по п."г ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а также по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

«Суд приговорил наркосбытчика Е. Лаврентьева к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.