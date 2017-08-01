В центре Омска люди в масках показательно задержали предпринимателя

Люди в масках без опознавательных знаков перегородили путь джипу Lexus LX570 в последнем кузове (стоимостью более 4 млн рублей) и вытащили водителя, а затем принялись досматривать салон транспорта.

Со слов очевидцев, на лице водителя в это время царила растерянность. Впоследствии мужчину увезли в неизвестном направлении, а джип остался на парковке.

Само задержание больше походило на показательный акт. Действие разворачивалось не вдали от лишних глаз, а на парковке у ТЦ «Омский» под многочисленные взгляды зевак. Хотя, с другой стороны, место силовики выбрали во избежание погони, так как с парковки у ТЦ «Омский» только один выезд, его и перегородила группа захвата.