В Уфе инкассаторская машина врезалась в пассажирские «ГАЗели»
УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на новом Затонском мосту вечером 31 июля произошло ДТП с участием трех машин.
УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на новом Затонском мосту вечером 31 июля произошло ДТП с участием трех машин.
Предварительно установлено, что пассажирская «ГАЗель» взяла на буксир другую маршрутку.
В группе «Дорожный патруль Уфа» «ВКонтакте» сообщается, что в аварии никто не пострадал. На момент ДТП в салонах «ГАЗелей» пассажиров не было.