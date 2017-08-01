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08:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе инкассаторская машина врезалась в пассажирские «ГАЗели»

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на новом Затонском мосту вечером 31 июля произошло ДТП с участием трех машин.

Предварительно установлено, что пассажирская «ГАЗель» взяла на буксир другую маршрутку. Из-за технических неполадок они остановились, выставив аварийный знак. Через какое-то время в них въехал инкассаторский автомобиль.

В группе «Дорожный патруль Уфа» «ВКонтакте» сообщается, что в аварии никто не пострадал. На момент ДТП в салонах «ГАЗелей» пассажиров не было.

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