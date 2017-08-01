В Уфе вандалы разгромили трамвайную остановку
Утром горожане были неприятно удивлены погрому на остановке транспорта.
Утром горожане были неприятно удивлены погрому на остановке транспорта.
Минувшей ночью неизвестные вандалы разгромили трамвайную остановку «Дворец Спорта», что на улице Рихарда Зорге. Утром горожане возмущались актом беспринципного вандализма.
— Еще накануне вечером остановка, не так давно установленная в этом месте, была целой и невредимой, а сегодня утром уже видим разбитые стекла, — возмущается местный житель.
К сожалению, уличный вандализм стал частью жизни в столице Башкирии. Ранее представители мэрии Уфы сообщали, что общий ущерб от вандалов составил порядка 5,8 млн рублей.