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08:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе вандалы разгромили трамвайную остановку

Утром горожане были неприятно удивлены погрому на остановке транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью неизвестные вандалы разгромили трамвайную остановку «Дворец Спорта», что на улице Рихарда Зорге. Утром горожане возмущались актом беспринципного вандализма.

— Еще накануне вечером остановка, не так давно установленная в этом месте, была целой и невредимой, а сегодня утром уже видим разбитые стекла, — возмущается местный житель.

К сожалению, уличный вандализм стал частью жизни в столице Башкирии. Ранее представители мэрии Уфы сообщали, что общий ущерб от вандалов составил порядка 5,8 млн рублей. Вице-мэр башкирской столицы Салават Хусаинов предложил бороться со злоумышленниками при помощи камер видеонаблюдения и показательных штрафов.

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