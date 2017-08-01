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09:38 (мск), источник: Volga News

В Тольятти у женщины изъяли почти килограмм наркотиков

В Тольятти у 36-летней женщины изъяли почти килограмм наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как установили полицейские, подозреваемая приобретала наркотики через интернет, и в дальнейшем на своей съемной квартире расфасовывала их, после чего сбывала. В ходе обыска в квартире правоохранители обнаружили и изъяли карфентанил массой 906,35 гр и производное N-метилэфедрона общей массой 74,94 грамма.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Правоохранители устанавливают канал поставки запрещенных веществ.

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