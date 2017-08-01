В Тольятти у женщины изъяли почти килограмм наркотиков

Как установили полицейские, подозреваемая приобретала наркотики через интернет, и в дальнейшем на своей съемной квартире расфасовывала их, после чего сбывала. В ходе обыска в квартире правоохранители обнаружили и изъяли карфентанил массой 906,35 гр и производное N-метилэфедрона общей массой 74,94 грамма.