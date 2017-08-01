В центре Екатеринбурга собрался «паровозик» из 6 машин
Есть пострадавший.
Есть пострадавший.
Вечером 31 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Московской произошло массовое ДТП.
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель ТагАЗ Road Partner неправильно выбрал скорость и врезался в остановившийся на светофоре попутный ВАЗ-2107. В свою очередь «семерка» въехала в Daewoo Nexia, а ту откинуло на Mazda, Chevrolet Aveo и еще один ВАЗ.
Пострадал 32-летний водитель «семерки» — его доставили в ГКБ № 24 с переломом ключицы.