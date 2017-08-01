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09:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В центре Екатеринбурга собрался «паровозик» из 6 машин

Есть пострадавший.

Вечером 31 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Московской произошло массовое ДТП.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель ТагАЗ Road Partner неправильно выбрал скорость и врезался в остановившийся на светофоре попутный ВАЗ-2107. В свою очередь «семерка» въехала в Daewoo Nexia, а ту откинуло на Mazda, Chevrolet Aveo и еще один ВАЗ.

Пострадал 32-летний водитель «семерки» — его доставили в ГКБ № 24 с переломом ключицы.

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