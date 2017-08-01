В центре Екатеринбурга собрался «паровозик» из 6 машин

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель ТагАЗ Road Partner неправильно выбрал скорость и врезался в остановившийся на светофоре попутный ВАЗ-2107. В свою очередь «семерка» въехала в Daewoo Nexia, а ту откинуло на Mazda, Chevrolet Aveo и еще один ВАЗ.