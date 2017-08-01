В Екатеринбурге молодой парень выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть

«Найдено тело молодого человека 1994 года рождения. При осмотре явных признаков, что совершалось преступление, нет. Приоритетная версия — это суицид. В настоящее время тело направлено на экспертизу. Проводится проверка», — рассказал корреспонденту ЕАН официальный представитель Следственного комитета Александр Шульга.

Напомним, что за последнее время это не первый аналогичный случай. На прошлой неделе был обнаружен труп возле дома по улице Агрономической на Вторчермете. За два дня до этого из окна шестнадцатиэтажного дома на улице Летчиков выпала девушка. Несчастная также скончалась на месте.