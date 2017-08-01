Челябинца, обвиняемого в жестоком убийстве матери, признали вменяемым

Подозреваемому в убийстве матери, голову и конечности которой нашли в мешке на одной из улиц Челябинска, провели психиатрическую экспертизу. Мужчина признан вменяемым, соответственно, подлежит уголовной ответственности, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Игорь Митрохин.

«Экспертиза установила, что у 55-летнего челябинца имеется небольшое психическое расстройство, однако он осознавал общественную опасность своих действий», — рассказывает Игорь Митрохин.