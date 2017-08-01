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09:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинца, обвиняемого в жестоком убийстве матери, признали вменяемым

У мужчины выявлено психическое расстройство.

Подозреваемому в убийстве матери, голову и конечности которой нашли в мешке на одной из улиц Челябинска, провели психиатрическую экспертизу. Мужчина признан вменяемым, соответственно, подлежит уголовной ответственности, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Игорь Митрохин.

«Экспертиза установила, что у 55-летнего челябинца имеется небольшое психическое расстройство, однако он осознавал общественную опасность своих действий», — рассказывает Игорь Митрохин.

Напомним, голову пожилой женщины в мешке из-под сахара челябинцы нашли на улице Куйбышева. Сын во время допроса указал, что остальные части тела убитой спрятаны на территории одного из садовых товариществ в черте города. Останки найдены, извлечены и отправлены на экспертизу.

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