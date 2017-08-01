В Центральном районе Калининграда сгорел гараж вместе с автомобилем
В понедельник, 31 июля, в Центральном районе Калининграда сгорел гараж вместо со стоявшим там автомобилем. Об этом сообщает
В понедельник, 31 июля, в Центральном районе Калининграда сгорел гараж вместо со стоявшим там автомобилем. Об этом сообщает
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:13. Пламя вспыхнуло в гаражном обществе «Авиатор 2».
В кирпичной постройке 3×4 метра сгорела и обрушилась шиферная кровля. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.
«Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты