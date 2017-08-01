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09:20 (мск), источник: Клопс.ru

В Центральном районе Калининграда сгорел гараж вместе с автомобилем

В понедельник, 31 июля, в Центральном районе Калининграда сгорел гараж вместо со стоявшим там автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Источник: Клопс.ru

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:13. Пламя вспыхнуло в гаражном обществе «Авиатор 2».

В кирпичной постройке 3×4 метра сгорела и обрушилась шиферная кровля. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

«Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей СПСЧ и ПСЧ-5 в составе 12 человек и двух единиц техники», — говорится в сообщении.

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