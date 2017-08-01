Омичи сообщили о подозрительном предмете, заложенном в пенсионном фонде
Сейчас территорию оцепили, на месте работают спецслужбы.
Сейчас территорию оцепили, на месте работают спецслужбы.
Подозрительный предмет ищут представители спецслужб в одном из зданий по ул. Чапаева в центре Омска.
Очевидцы, столпившиеся около оцепления, рассказывают, что в здании пенсионного фонда нашли подозрительный предмет, а после сообщили об этом в полицию. Информацию о подозрительном предмете подтвердили в
В региональной