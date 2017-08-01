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09:32 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи сообщили о подозрительном предмете, заложенном в пенсионном фонде

Сейчас территорию оцепили, на месте работают спецслужбы.

Подозрительный предмет ищут представители спецслужб в одном из зданий по ул. Чапаева в центре Омска.

Очевидцы, столпившиеся около оцепления, рассказывают, что в здании пенсионного фонда нашли подозрительный предмет, а после сообщили об этом в полицию. Информацию о подозрительном предмете подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

В региональной пресс-службе УМВД России рассказали о том, что в полицию сообщили об оставленном рюкзаке в здании пенсионного фонда. Специалисты проверили его и установили, что никакой угрозы он не представляет, тревога оказалась ложной. В целях безопасности работников и посетителей на момент проверки объекта вывели из здания и увели на безопасное расстояние.

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