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09:30 (мск), источник: СуперОмск

Оглашены подробности задержания омского предпринимателя у ТЦ «Омский»

«СуперОмску» стали известны подробности задержания водителя дорогого внедорожника у ТЦ «Омский».

Источник: SuperOmsk.ru

Выяснилось, что задержание проводилось оперативниками Омской таможни. В пресс-службе Управления данную информацию «СуперОмску» подтвердили, но причины раскрывать не стали, сославшись на тайну следствия.

Что касается самого задержанного, то в настоящий момент известно, что он является предпринимателем — возглавляет 3 омских компании, одна из них строительная.

Инцидент произошел в понедельник, 31 июля, ориентировочно в 23 часа, на парковке у ТЦ «Омский». Люди в масках без опознавательных знаков перегородили путь джипу Lexus LX570, вытащили водителя, а затем принялись досматривать салон транспорта. Мужчину впоследствии увезли. О наличии мер пресечения в его адрес пока неизвестно.

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