Оглашены подробности задержания омского предпринимателя у ТЦ «Омский»
«СуперОмску» стали известны подробности задержания водителя дорогого внедорожника у ТЦ «Омский».
«СуперОмску» стали известны подробности задержания водителя дорогого внедорожника у ТЦ «Омский».
Выяснилось, что задержание проводилось оперативниками Омской таможни. В
Что касается самого задержанного, то в настоящий момент известно, что он является предпринимателем — возглавляет 3 омских компании, одна из них строительная.
Инцидент произошел в понедельник, 31 июля, ориентировочно в 23 часа, на парковке у ТЦ «Омский». Люди в масках без опознавательных знаков перегородили путь джипу Lexus LX570, вытащили водителя, а затем принялись досматривать салон транспорта. Мужчину впоследствии увезли. О наличии мер пресечения в его адрес пока неизвестно.