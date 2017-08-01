Оглашены подробности задержания омского предпринимателя у ТЦ «Омский»

Источник: SuperOmsk.ru

Выяснилось, что задержание проводилось оперативниками Омской таможни. В пресс-службе Управления данную информацию «СуперОмску» подтвердили, но причины раскрывать не стали, сославшись на тайну следствия.

Что касается самого задержанного, то в настоящий момент известно, что он является предпринимателем — возглавляет 3 омских компании, одна из них строительная.