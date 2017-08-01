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09:36 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Заслуженный тренер по гандболу погиб в ДТП на Кубани

Виктора Лаврова не стало за день до его 75-летия.

Автокатастрофа произошла накануне на трассе Лабинск-Майкоп. Заслуженный тренер по гандболу, директор гандбольного клуба «Динамо-Виктор» и руководитель ставропольской специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по гандболу ехал по трассе и столкнулся с «КамАЗом». По предварительным данным, удар пришелся на сторону водителя. Виталий Лавров погиб на месте ДТП.

«Заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, отец-основатель гандбола на Ставрополье — Виктор Лавров стоял у истоков пляжного гандбола в России и в качестве тренера он неоднократно приводил свою команду к золоту чемпионата страны, а национальная сборная под его руководством дважды становилась чемпионом Европы. Руководство и игроки команды выражают глубокие соболезнования и скорбят вместе с родными и близкими. Нам будет Вас не хватать», — комментирует пресс-служба клуба «Динамо — Виктор».

Сегодня Виктору Георгиевичу Лаврову должно было исполнится 75 лет.

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