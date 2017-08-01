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09:17 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы два человека пострадали при пожаре в магазине

Кроме того, огонь повредил два автомобиля.

В Алматы два человека пострадали при пожаре в магазине. Кроме того, огонь повредил два автомобиля, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетову.

1 августа в 10:51 на пульт ДЧС Алматы поступило сообщение о горении магазина по адресу: Алмалинский район, улица Шарипова, 19.

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Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызову уже через 4 минуты, в 10:55.

К моменту прибытия пожарных расчетов кровля магазина горела открытым пламенем.

Возникла угроза распространения на расположенный рядом жилой дом. Угрозу распространения огня предотвратили путем оперативного ввода пожарных стволов.

В ходе тушения пожара эвакуировано четыре газовых баллона. Принятыми мерами пожар локализован в 11:06 и ликвидирован в 11:10.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В результате пожара пострадали два человека — они получили ожоги и были госпитализированы в ГКБ.

Огнем также частично повреждены две автомашины марки «Киа-Рио» и «Хюндай-Туксон».

Предварительная причина пожара — воспламенение газового баллона при его замене.

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