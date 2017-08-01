В Алматы два человека пострадали при пожаре в магазине
Кроме того, огонь повредил два автомобиля.
Кроме того, огонь повредил два автомобиля.
В Алматы два человека пострадали при пожаре в магазине. Кроме того, огонь повредил два автомобиля, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетову.
1 августа в 10:51 на пульт ДЧС Алматы поступило сообщение о горении магазина по адресу: Алмалинский район, улица Шарипова, 19.
Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызову уже через 4 минуты, в 10:55.
К моменту прибытия пожарных расчетов кровля магазина горела открытым пламенем.
Возникла угроза распространения на расположенный рядом жилой дом. Угрозу распространения огня предотвратили путем оперативного ввода пожарных стволов.
В ходе тушения пожара эвакуировано четыре газовых баллона. Принятыми мерами пожар локализован в 11:06 и ликвидирован в 11:10.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
В результате пожара пострадали два человека — они получили ожоги и были госпитализированы в ГКБ.
Огнем также частично повреждены две автомашины марки «Киа-Рио» и «Хюндай-Туксон».
Предварительная причина пожара — воспламенение газового баллона при его замене.