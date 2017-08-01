19-летний самарец помог Росгвардии раскрыть грабеж

Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, он был передан полиции.

В вечернее время находившийся на дежурстве в качестве ответственного от Управления вневедомственной охраны по г. Самаре Сергей Сорокин проверял работу групп задержания, несущих службу на территории областного центра. От дежурного центра оперативного управления майор полиции получил сообщение о шуме во дворе дома, расположенного в Ново-Вокзальном тупике. Информация об инциденте была передана и ближайшему экипажу группы задержания. Офицер и патрульные незамедлительно проследовали по указанному адресу.

Прибыв на место первым, Сергей Сорокин увидел двух борющихся молодых людей. Разняв их, от одного из участников — 19-летнего молодого человека, он узнал, что задержанный ими гражданин несколько минут назад выбежал из подъезда дома, при этом его преследовала женщина с криками о помощи. 46-летняя потерпевшая пояснила, что на нее было совершено нападение — в лифте злоумышленник сорвал с нее золотую цепочку и убежал. Жительница Самары опознала задержанного. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

В отношении 26-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное имущество возвращено владелице.