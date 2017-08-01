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11:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Девочка ушла из дома в Приморье и пропала

Полиция и волонтеры пятый день ведут поиски Ксении Поляковой.

Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.

14-летняя Ксения Полякова 27 июля около 12.00 ушла из дома в Большом Камне и до настоящего времени ее местонахождение не известно, сообщает ИА PrimaMedia. По информации организации «Поиск пропавших детей», девушка может передвигаться на попутном транспорте в сторону города Новокузнецк Кемеровской области.

Приметы: рост 170 см, на вид 16 лет, среднего телосложения, волос темно-русый до плеч распущенные, кудрявые, глаза серые, брови черные, губы пухлые.

Была одета: камуфляжные штаны как лосины, тапочки на белой толстой подошве, черного цвета с красными розами.

Особые приметы: ниже подбородка справа имеется шрам около 2 см, на животе имеется шрам от аппендицита, на левой руке шрамы от порезов.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ксении, просят позвонить по телефонам:

8 (42335) 5 — 36 — 68 или 02- полиция.

8 914 721 22 32 — волонтеры.

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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