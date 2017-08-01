Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Алкоголь помогает запоминать новое
Путин ответил о дополнительных мерах вслед за высылкой дипломатов
В России изменят закон «О теплоснабжении»
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Путин назвал неслучайным введение ответных мер именно сейчас
СМИ: суперавианосец РФ получит 3000 крылатых ракет
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
"Теряющая разум сверхдержава" — Пушков осудил США
Глава Финляндии одёрнул прессу из-за темы о Путине
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Политические битвы
8«Скирда Патрика»
09:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мужчина получил несколько переломов во время рыбалки в Новосибирске

Вечером 31 июля мужчина ловил рыбу на набережной, оступился на камнях, упал и сломал ребра и шейку бедра, сообщили спасатели МАСС.

Источник: Вести - Новосибирск

Мужчина получил несколько переломов во время рыбалки в Новосибирске, заявили в МАСС.

В 17:36 спасателям поступил вызов. Мужчина рыбачил на набережной и оступился на камнях. Сотрудники МАСС эвакуировали пострадавшего и передали врачам. Мужчина получил перелом ребер и шейки бедра, теперь ему предстоит долгий курс реабилитации.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии
СМИ сообщили о «крайне необычных» действиях подводной лодки КНДР
Табачники поспорили о минимальной цене на сигареты
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Подвергшегося критике за портрет Лаврова пилота пригласили в РФ
В МИД назвали провокацией заявление дипломатов США о даче
Губернатор Сахалина предложил ввести безвизовый режим с Японией
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь