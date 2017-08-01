Мужчина получил несколько переломов во время рыбалки в Новосибирске
Вечером 31 июля мужчина ловил рыбу на набережной, оступился на камнях, упал и сломал ребра и шейку бедра, сообщили спасатели МАСС.
Вечером 31 июля мужчина ловил рыбу на набережной, оступился на камнях, упал и сломал ребра и шейку бедра, сообщили спасатели МАСС.
Мужчина получил несколько переломов во время рыбалки в Новосибирске, заявили в МАСС.
В 17:36 спасателям поступил вызов. Мужчина рыбачил на набережной и оступился на камнях. Сотрудники МАСС эвакуировали пострадавшего и передали врачам. Мужчина получил перелом ребер и шейки бедра, теперь ему предстоит долгий курс реабилитации.
Обстоятельства происшествия выясняются.