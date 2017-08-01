Около 3,5 тысячи человек остались без электричества из-за грозы в Иркутской области
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Около 3,5 тысячи человек остались без света
«11.24 по Москве отключились воздушные линии электропередач ВЛ 220 кВ “Таксимо — Мамакан”, ВЛ 110 кВ “Таксимо — Мамакан”, “Мамаканская ГЭС — Мамакан”, “Мамаканская ГЭС — Бодайбинская”, “Мамакан — Артемовская” (ДЗО ПАО “Лензолото” — АО “Витимэнерго”)», — говорится в сообщении.
На Мамаканской гидроэлектростанции (ГЭС) отключились три генератора.
Мощность отключенных потребителей — 90 МВт.