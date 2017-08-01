Около 3,5 тысячи человек остались без электричества из-за грозы в Иркутской области

Около 3,5 тысячи человек остались без света из-за грозы в Бодайбинском районе Иркутской области накануне, 31 июля. На данный момент ведутся аварийные работы по восстановлению электроснабжения. Без электричества остались часть бытовых потребителей, а также предприятий золотодобывающей промышленности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».