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11:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Около 3,5 тысячи человек остались без электричества из-за грозы в Иркутской области

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Около 3,5 тысячи человек остались без света из-за грозы в Бодайбинском районе Иркутской области накануне, 31 июля. На данный момент ведутся аварийные работы по восстановлению электроснабжения. Без электричества остались часть бытовых потребителей, а также предприятий золотодобывающей промышленности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».

«11.24 по Москве отключились воздушные линии электропередач ВЛ 220 кВ “Таксимо — Мамакан”, ВЛ 110 кВ “Таксимо — Мамакан”, “Мамаканская ГЭС — Мамакан”, “Мамаканская ГЭС — Бодайбинская”, “Мамакан — Артемовская” (ДЗО ПАО “Лензолото” — АО “Витимэнерго”)», — говорится в сообщении.

На Мамаканской гидроэлектростанции (ГЭС) отключились три генератора.

Мощность отключенных потребителей — 90 МВт.

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