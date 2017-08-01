В Казани задержали оренбуржца, который находился в федеральном розыске
В международном аэропорту Казани задержали жителя Оренбурга, который с 2012 года находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в
В международном аэропорту Казани задержали жителя Оренбурга, который с 2012 года находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в
59-летнего мужчину подозревают в серии краж.
— Мужчина был задержан в ходе осуществления пограничного контроля авиарейса
В настоящий момент задержанный передан сотрудникам полиции.