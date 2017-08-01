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11:53 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани задержали оренбуржца, который находился в федеральном розыске

В международном аэропорту Казани задержали жителя Оренбурга, который с 2012 года находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления.

59-летнего мужчину подозревают в серии краж.

 — Мужчина был задержан в ходе осуществления пограничного контроля авиарейса Баку-Казань, — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент задержанный передан сотрудникам полиции.

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