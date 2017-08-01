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11:17 (мск), источник: Вести Иркутск

Тело трёхлетнего мальчика, пропавшего в Тулуне в выходные, нашли на дне озера

Трёхлетнего мальчика, пропавшего в Тулуне в выходные, нашли. Тело ребёнка обнаружили на дне местного водоёма.

Источник: Вести Иркутск

Богдан Осипчук потерялся в субботу во время отдыха с родителями на пляже Озёрном. Пока они запускали фейерверк, ребёнок исчез. Его искали полицейские, спасатели, волонтёры — сотни людей прочёсывали лес. Водолазы нашли тело мальчика в 70 метрах от места, где его видели в последний раз. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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