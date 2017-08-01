Тело трёхлетнего мальчика, пропавшего в Тулуне в выходные, нашли на дне озера

Богдан Осипчук потерялся в субботу во время отдыха с родителями на пляже Озёрном. Пока они запускали фейерверк, ребёнок исчез. Его искали полицейские, спасатели, волонтёры — сотни людей прочёсывали лес. Водолазы нашли тело мальчика в 70 метрах от места, где его видели в последний раз. Следственный комитет возбудил уголовное дело.